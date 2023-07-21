中国上半年城镇新增就业人数达全年近六成目标

中国今年上半场城镇新增就业人数近680万，达全年近六成目标。

中国人力资源社会保障部新闻发言人陈峰星期五（7月21日）在新闻发布会介绍人社部第二季度的工作进展情况时，作出上述通报。

也是中国人社部政策研究司副司长的陈峰说，人社部上半年的工作坚持稳中求进、开拓创新，各项重点工作进展顺利，主要指标符合预期。

陈峰介绍，在就业方面，人社部坚持把稳就业作为重大政治任务，积极构建高质量充分就业工作体系，优化调整稳就业政策措施，延续实施一次性扩岗补助政策，突出重点群体，加强职业技能培训，提升就业服务水平，就业局势保持稳定。

陈峰说，今年1至6月，中国城镇新增就业678万人，完成全年目标的57%。6月份中国城镇调查失业率为5.2%，低于预期控制目标。截至6月底，中国脱贫人口务工规模3259万人。

在社会保障方面，陈峰说，人社部稳步实施重点改革。养老保险全国统筹扎实推进，上半年调剂资金1630亿元人民币（下同，约302亿新元）。个人养老金制度和新就业形态就业人员职业伤害保障试点持续推进。

陈锋说，城镇职工基本养老金待遇调整工作稳妥实施。截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.57亿、2.4亿、2.94亿人，基金累计结余7.95万亿元，社保卡持卡人数达13.74亿人，同比均有所增加。