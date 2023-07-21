中国外汇局：外资已连续两个月增持中国债券

针对中国是否面临资本流出压力，中国国家外汇局称，中国跨境资金流动相对稳定，外汇市场供求基本平衡，外资已连续两个月增持中国债券。

据中国网报道，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英星期五（7月21日）在国新办新闻发布会上，针对资本流出相关提问做出回应。

王春英说，今年一季度，中国国际收支呈现经常账户顺差和资本账户逆差，而且是自主平衡的状况。资本项下的逆差延续了去年下半年以来趋稳的态势，且其中各类境外投资合计已经恢复了净流入。从上半年看，跨境资金流动相对稳定，外汇市场供求基本平衡。

针对债券投资，王春英称，今年以来全球跨境债券市场表现仍然是比较低迷的，但是外资投资中国债券市场总体向好。

她说，今年上半年外资净买入境内债券近790亿美元（下同，1048亿新元），扭转了去年净卖出的趋势。尤其是二季度外资净买入境内债券585亿美元，处于季度比较高的水平。如果考虑到期兑付，外资已经连续两个月净增持境内债券，其中6月份净增持超过110亿美元。

从持有者的结构来看，王春英指出，境外央行依旧是投资中国债券市场的主要外资机构，同时境外金融机构在中国的债券市场表现也很活跃，充分体现中国债券的投资价值和中长期配置价值。

王春英认为，展望未来，境外投资者还会继续增持、稳步配置人民币资产。因为人民币资产分散化的投资价值和满足投资者多元化配置的优势还在。

她说，中国的货币政策坚持以我为主，人民币债券和发达国家、新兴经济体的债券走势都不同。同时，中国债券市场规模在全球仍旧处于第二位，流动性很好，便利投资者进行分散化的资源配置。从这个角度来看，中国债券市场是有吸引力的。