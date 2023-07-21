韩国上半年对华出口大减

韩国今年上半年对中国和亚细安出口同比减少20%以上，对美国和欧盟出口小幅增加。

据韩联社报道，韩国产业通商资源部（下称“产业部”）星期五（7月21日）召开“第七次出口地区负责人会议”，检查对各地区的出口情况，探讨扩大出口的方案。

据悉，在四大出口地区当中，韩国上半年对华出口减少26%，对亚细安国家出口减少20.4%。对美国和欧盟国家出口则分别小幅增加0.3%和5.7%。

由于中国信息通信（IT）等行业对外出口低迷，导致中间材料进口需求减弱，韩国半导体（-39.8）、显示器（-47.9%）、石油化工产品（-23.9%）对华出口大幅下滑。同样受到IT业不景气的影响，半导体和显示器对越南出口也分减29.1%、17%。

同期，对美国和欧盟的汽车出口形势良好。对美汽车出口大增54.2%，对欧盟汽车出口同样大增55.6%。另外，随着当地对电动汽车、二次电池等尖端产业加大投资力度，对美欧的普通机械和正极材料出口呈现良好势头。具体来看，普通机械对美出口增加4.1%，对欧出口增加8.7%；正极材料对美出口大增28.6%，对欧出口激增92.3%。

韩国产业部计划，下半年精准分析各地区出口形势，制定贸易结构改革战略，做强新兴国家贸易链，寻觅出口新机遇。另外，在加强与主要国家政府贸易合作的同时，还将集中力量扶持“首脑推销外交”发掘的出口、承揽项目，将外交成果落在实处。