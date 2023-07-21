香港反诈骗协调中心六年内拦截近118亿港元骗款

香港警务处反诈骗协调中心在成立六年内，成功劝止2000起进行中的骗案，并拦截近118亿港元（下同，20亿新元）骗款。

据网媒“香港01”报道，香港警务处反诈骗协调中心星期四（7月20日）在成立满六周年之际，举办电车巡游活动，警务处处长萧泽颐登上中心最新防骗宣传电车“防骗号”，由上环巡游到铜锣湾，沿途播放防骗主题曲及资讯，并向市民派发宣传单张。

香港警务处说，反诈骗协调中心自成立以来，已接听逾16万个公众来电，成功劝止2000起进行中的骗案，并拦截高达117.9亿港元骗款。截至今年5月31日，协调中心已组织不同单位进行632次行动，成功拘捕661人，涉及最少614起骗案。为了加强防骗宣传以应对骗案趋势，协调中心将于7月下旬至8月，推出一系列大型防骗宣传活动。

警务处介绍，协调中心2017年7月20日在商业罪案调查科辖下成立，目的加强打击骗案，以及提高市民防骗意识，并协调警方各部门及持份者打击及预防骗案。

协调中心具有的职能，包括提供24小时电话咨询服务；与香港金融机构、海外执法机构，以及国际刑警组织紧密合作，积极拦截骗款，以减少骗案受害人的金钱损失；采取情报主导的执法行动，以及调派骗案应变小组人员及早介入并阻止进行中的骗案；统筹警队资源，与不同持份者联系，协调和制订全方位的防骗宣传工作。