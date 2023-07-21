李家超：若日执意排放核处理水 水产禁令有必要

香港特首李家超就福岛核处理水排海计划与日本驻港总领事冈田健一会面，称如果日本一意孤行，香港禁日本水产进口的措施是有必要的。

据香港《星岛日报》报道，李家超星期五（7月21日）应要求与冈田健一会面。李家超说，香港特区政府高度关注日本福岛核处理水排放计划，会以保障香港食物安全和公众健康作第一考虑。

李家超向冈田健一表明，日本计划无间断大量排放核处理水到海上，时间长达30年之久，做法史无前例，对食物安全和环境影响造成没法排除的风险。

他称，如果日本一意孤行，香港政府必须采取措施保障香港的食物安全和市民的健康，而这些措施是必须和必要的，相关措施较早前已由香港环境及生态局局长公开宣布。港府也会密切注意事态发展，愿意与日本保持沟通。

香港环境及生态局局长谢展寰上周三（12日）宣布，一旦日方启动排放核处理水，会即时禁止源自东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马、宫城、新潟、长野和埼玉10个都县的水产品进口。

香港食环署也会在进口及零售层面把关，继续加强对日本进口食品的检测，并按风险评估的结果适时调整相关监测工作。香港食安中心已于6月中起全面提升就日本进口食品的检测范围，检测所有由日本进口的水产品及加强检测其相关的加工食品。