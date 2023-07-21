中国农业农村部长作为习近平特使出席密联邦总统就职礼

中国外交部宣布，中国农业农村部部长唐仁健将作为中国国家主席习近平特使，出席下周密克罗尼西亚总统西米纳的就职典礼。

中国外交部发言人毛宁星期五（7月21日）在例行记者会上宣布，应密克罗尼西亚联邦政府邀请，中国国家主席习近平特使、农业农村部部长唐仁健将赴密出席于7月26日举行的密联邦新任总统西米纳的就职仪式。

中国外交部网站外事日程栏目显示，唐仁健是今年第三位出访的主席特使，前两位均为副国级领导人，分别是5月出席尼日利亚总统就职典礼的中国全国人大常委会副委员长彭清华，以及6月出席土耳其总统就职仪式的中国全国人大常委会副委员长丁仲礼。

根据“团结报团结网”微信公众号2017年刊发的文章《党派中央领导当过的主席特使到底是什么职务？》介绍，特使指的是有特殊任务的使者，是一个外交职务。特使通常以国家元首、政府首脑，甚至政党领袖的名义派遣，在本人无法亲临的情况下，出于礼节派代表出席。特使还可以以国家和政府的名义委派，代表国家处理有关事务。

按照职责，特使可以分为两类，一是典礼特使，二是政治特使。

典礼特使一般是为参加重大庆典、就职仪式、婚丧嫁娶等典礼而任命。政治特使是为出席国际会议、缔结国际条约，或处理某一特定国际事务而专门任命。

根据“团结报团结网”微信公众号的上述分类，唐仁健此次担任的国家主席特使，就是由国家元首名义派遣的典礼特使。

“团结报团结网”微信公众号介绍，一般而言，担任中国国家主席特使的正部级和副部级官员，大多来自国家部委。此外，中国全国人大常委会副委员长，以及全国政协副主席，也常是中国国家主席特使的人选。