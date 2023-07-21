港高尔夫球团体加大力度反对港府收回粉岭高球土地计划

香港高尔夫球团体正加大力度抗议香港特区政府收回具有百年历史的粉岭高球场部分用地，以建造公营房屋的决定。他们警告，这一举措可能损害香港的国际形象。

据路透社星期五（7月21日）报道，香港粉岭高尔夫球场占地172公顷，香港政府计划在9月1日收回当中的32公顷土地，以兴建1万2000套公营房屋。

港府规划在2029年完成1万2000套公营房屋及保育区域的兴建。香港特首李家超表明，他决心遵循法定程序执行这项计划。

不过，香港高尔夫球会对这一提议表示强烈反对，称香港金融中心的国际形象和环境保护是保留这块土地的理由。

反对者认为，粉岭高尔夫球场地缺乏容纳大量居民的基础设施，而且过去几年该地区附近土地供应的增加，使港府的土地收回计划变得没有必要。

他们还指出，高尔夫球场是野生动植物的家园，这块土地还包含了亚洲仅存的几片极度濒危的中国沼泽柏树林。“最重要的是，香港将失去其作为国际金融中心的吸引力。”

香港高尔夫球会已在今年7月初为粉岭高尔夫球场申请2023年联合国教科文组织亚太区文化遗产保育奖，以重申粉岭高尔夫球场的历史及自然保育价值。目前这项申请仍在处理中。

一名接近李家超的消息人士说，李家超渴望被视为与香港劳工阶级站在一起，而不是与精英阶级站在一起。但香港高尔夫球会日益高涨的反对情绪让他感到惊讶。

香港岭南大学一名城市研究教授说，李家超未曾想过精英阶层会如此费尽心力游说……这显示尽管香港政治气候发生了变化，但政策实施并非无障碍，精英阶层不会总是愿意合作。

由于香港土地长期供不应求，以致楼价居高不下，因此香港前特首林郑月娥在2019年同意收回粉岭高尔夫球场的用地以兴建私人住宅，来因应高涨的住房需求。

一名知情人士说，香港发展局仍全心全力推展这项土地发展计划，担心任何立场的改变都会展现出软弱，使未来推进计划时变得更困难。

不过，香港发展局规划署今年6月向城规会提交文件，建议将球场拟建公营房屋的用地暂时修订为“未决定用途”地带。尽管发展局形容这是“稳妥的权宜安排”，但还是引来不少非营利组织的批评，质疑这会影响公营房屋发展的规模和时间表。