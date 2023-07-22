习近平：加强党对军队全面领导 提高备战打仗能力

中共中央军委主席习近平要求推进全面从严治党、全面从严治军，着力解决各级党组织在坚持党对军队绝对领导、抓备战打仗能力。

据央视新闻报道，全军党的建设会议7月20日至21日在京召开，习近平在会上作出重要指示。他说，开好这次全军党的建设会议，对巩固中共十八大以来中国军队加强党的领导和党的建设成果、在新时代新征程上开创中国军队党的领导和党的建设工作新局面具有重要意义。

习近平敦促“持续推进全面从严治党、全面从严治军，着力解决各级党组织在坚持党对军队绝对领导”、抓备战打仗能力、落实管党治党政治责任等方面存在的突出问题，为实现建军一百年奋斗目标提供坚强政治保证。

中共中央政治局委员、中央军委副主席何卫东出席会议并讲话，要求深刻认识习近平关于中国军队党的领导和党的建设重要论述，夯实坚定拥护“两个确立”思想政治根基，全面深入贯彻军委主席负责制，集聚提高备战打仗能力强大力量，注重抓高层强基层全面固牢组织体系，坚定不移持续正风肃纪反腐，不断提高中国军队党的领导和党的建设工作质量。

会议讨论了有关问题，15个单位作了交流发言。

中央军委委员刘振立、苗华、张升民出席会议。军委机关各部委、军委各直属机构、军委联指中心、各战区、各军兵种、军委各直属单位、武警部队有关负责成员等参加会议。