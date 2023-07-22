郭台铭称拟访美 强调自己不是去面试

鸿海集团创办人郭台铭透露，自己将在近期访问美国，但强调自己“不是去面试，因为我目前没有资格，除非大家给我资格”。

综合台湾《上报》和中央社报道，美丽岛电子报董事长吴子嘉星期五（7月21日）晚在三重综合体育馆举行“董事长开讲”活动，邀请郭台铭参加，活动由国民党籍台北市议员徐巧芯担任主持人。

徐巧芯问郭台铭，投书《华盛顿邮报》是否有达到预期效果，郭台铭表示，有熟悉华府智库的朋友告诉他，美国政治圈垄罩仇中氛围，他的主张较倾向“鸽派”立场，恐怕会被美国鹰派“吃掉”，但他认为事情不会如此发展，因为他是会生金蛋的“和平鸽”，会帮美国人赚钱，“老鹰不会杀鸽取卵”。

他批评，民进党这几年利用中美冲突谋取私利，造成两岸兵凶战危处境；他近日走访乡间听取民意，民间的恳求很简单，就是平稳生活，并强调自己是少数与美、中两方高层都有交情的人。

郭台铭也提到自己最近会再安排美国之行，预计拜会美国经济、智库重要人士，但他强调“我不是去面试，我目前没有资格，除非你们给我资格”，现场观众立刻鼓掌，还有人喊“总统好”，让郭台铭笑得合不拢嘴。

现场有民众询问郭台铭要不要选总统，还问他当选后会不会彻查民进党的弊案，郭台铭称，“我民调这么低怎么会当选？对不对”，还意有所指地说，“自己现在爹不疼、娘不爱”，只有在场的选民来捧场，但他也认为是自己的努力不够，提出的国政牛肉没被普遍接受。

他指出，弊案不一定要等到谁当选才查，呼吁民进党主席赖清德可先从台南光电弊案及新竹球场弊案等查起，应该很快就能查出来；大家也要要求执政当局，在大选前三个月，公开这些弊案的查处结果，请民进党先来全民查弊运动。

吴子嘉则关切人工智慧议题，想知道郭台铭如何帮台湾向世界接轨、转型，郭台铭说，国家领袖必须要有远见，总统不能只看四年、八年，要能提早在10几年前看到世界趋势，他之前指示新竹市长高虹安组成科技团队，因为台湾具备世界级的晶片与软体实力，未来能够扮演非常重要的角色，AI将改变世界每一个层面，所有产业都无法回避。