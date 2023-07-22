日本驻华使馆人员探视在北京被拘日籍高管

日本媒体报道，日本驻中国使馆人员探视了在北京被拘的日本企业高管。

据日本共同社星期五（7月21日）报道，日本驻华使馆人员近日探视了3月在北京市以涉嫌间谍活动被拘留的安斯泰来制药公司日籍男高管。这是该男高管被拘留后，日本驻华使馆人员首次与他直接会面。此前的领事探视通过监视器展开，日本政府提出了直接会面的要求。

报道引述相关人士称，日本驻华使馆人员星期三（19日）在北京市内与该男高管面对面接触。同行的医务官检查了他的身体情况，确定并无问题。据悉，日本驻华使馆人员还向该男高管转达了他家人的讯息。

中方一直以防疫为由通过监视器展开领事探视，日本政府则以通过监视器可能使与该男高管沟通受限为由，要求与他面对面接触。日方也要求早日释放该男高管，以及说明拘留理由，但中方并未回应。

日本内阁秘书长松野博一在3月27日的一场记者会上说，日本政府正与一名50多岁男子相关的人士保持联系。日本药物制造商安斯泰来制药集团证实，该男子是公司职员之一。中国外交部发言人毛宁当天在例行记者会上证实，有一名日本男子涉嫌间谍活动在北京被捕，但未说明对他的指控。

日本外交部长林芳正在4月与中国外长秦刚会晤时，呼吁中国早日释放上个月因涉嫌从事间谍活动而被拘留的一名日本人。