富力地产：联席董事长张力已与美检方签订暂缓起诉协议

广州富力地产股份有限公司（简称富力地产）公告，公司董事张力已就被指控共谋诈骗案，与美国检方室签订暂缓起诉协议。

综合澎湃新闻和新京报报道，富力地产星期五（7月21日）发布上述公告。

根据公告，张力通知富力地产，他被指控根据美国法律下共谋干犯诚信服务电汇欺诈（honest services wire fraud），并已就此案与美国加州北区检察官办公室签订暂缓起诉协议。经过张力本人及其法律顾问向富力地产确认，暂缓起诉协议并不构成对指控的定罪，且规定如张力遵守暂缓起诉协议的条款，则该指控将被撤销。

富力地产表示，公司及其任何附属公司不涉及该案，且该案不会对公司业务及营运造成任何重大不利影响。

据此前消息，富力地产联席董事长张力曾因涉嫌行贿在伦敦被逮捕，并获批以1500万英镑（2566万新元）保释。对此，富力地产当时回应称，“张力先生因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿，我方正针对此错误指控采取法律行动。”

另据彭博社报道，现年70岁的张力生于中国广州，2021年5月因一项刑事罪名被控。去年12月英国政府应美国政府要求在伦敦逮捕了张力。六个月后，张力同意被引渡到美国面对行贿的刑事指控。张力今年7月承认在美行贿，但在与美国检方达成协议后，将不会面对任何刑事指控，免受牢狱之灾。