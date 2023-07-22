王毅：中非合作从不附带政治条件

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与埃塞尔比亚总理阿比会面时说，中非合作从不附带政治条件，从不谋取地缘政治私利。

据中国外交部官网消息，王毅当地时间7月21日在赴南非出席金砖国家安全事务高级代表会议途中顺访埃塞俄比亚，埃塞尔比亚总理阿比在首都亚的斯亚贝巴会见王毅。

王毅表示，埃塞俄比亚是有重要影响力的非洲大国。中国同埃塞尔比亚互为全面战略合作伙伴，两国有共同目标和共同追求，在共建“一带一路”、中非合作论坛等框架下开展了富有成果的合作，走在中非合作前列。

他说，中方珍视同埃塞尔比亚的传统友谊，坚定支持埃塞尔比亚国内重建和经济复苏，愿同埃塞尔比亚进一步挖掘合作潜力，帮助埃塞尔比亚加快推进工业化，实现农业现代化，探索绿色低碳发展。

他还说，中方也鼓励有实力、信誉好的企业赴埃塞尔比亚投资兴业，愿为埃塞尔比亚缓解债务压力发挥积极作用。希望埃塞尔比亚积极营造良好的营商环境。

王毅说，中国对非合作是南南合作的重要组成部分，是朋友之间的相互支持帮助。中方在对非合作中从不干涉别国内政，从不附加政治条件，从不谋求地缘政治私利。

他也说，中方愿同包括埃塞尔比亚在内的非洲国家一道，加强在贸易投资、绿色发展、数字经济、健康卫生等领域合作，不断开创中非合作新局面。