中国驻德大使：稳定成熟的中德关系符合两国根本利益

中国驻德国大使吴恳说，稳定、成熟、可预期的中德关系不仅符合两国和两国人民的根本利益，也将引领中欧关系健康发展，为充满变数的世界增添更多确定性。

据中新社报道，吴恳星期四（7月20日）应邀赴巴伐利亚州奥格斯堡市出席库卡集团（KUKA AG）成立125周年庆祝活动，并发表主旨演讲时作出以上表述。

吴恳表示，库卡今天所取得的发展既是中德企业合作的又一成功范例，也是对部分人士担忧和质疑的最好回应。事实上，中德企业的合作故事远不止库卡与美的的携手，仅巴州就有2000多家企业同中国有经贸往来，巴州也成为400多家中国企业的第二故乡。多年来，巴州对华合作始终走在两国合作前列，这同巴州政府及人民开放包容的务实合作精神密不可分。

吴恳指出，本次庆祝活动的主题是“继续前行（keep on moving）”，这也是当前中德关系的重要注脚。疫情三年让两国之间的交流与合作受到较大限制，也增加了彼此间的隔阂与认知差距，双边关系亟需注入新的动力。

他说，正如工业机器人需要稳定运行一样，稳定性在当前变乱交织的世界中尤显宝贵，稳定、成熟、可预期的中德关系不仅符合两国和两国人民的根本利益，也将引领中欧关系健康发展，为这个充满变数的世界增加更多确定性。

吴恳表示， 上月中国总理李强上任以来首次出访的首站就选择了德国，此访以及疫情以来首次实体举行的中德政府磋商为全面重启两国各领域对话与合作打响了发令枪。此访是一次传承友谊之旅、深化合作之旅，对外释放了中德共同坚持对话合作、共同反对“脱钩断链”的积极信号，为两国企业继续携手合作注入了信心与勇气。

他强调，单打独斗是加法，携手合作是乘法，这句德国谚语已给出大家应对风险和挑战的正确答案。改革开放40多年来，中国市场的大门始终向世界敞开，今后也不会关上。在中国式现代化的发展道路上，德方尤其是大量德国企业是我们的可靠伙伴。事实证明，制度差异和观念分歧并没有阻碍中德合作，只要大家坚持客观理性的相互认知，秉持相互尊重、平等互惠理念，就能实现双赢。