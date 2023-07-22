中国足协两部长谭海和戚军被查

中国足球协会技术部部长谭海和战略规划部部长戚军涉嫌严重违纪违法被查。

据湖北省纪委监委网站星期六（7月22日）通报称，中国足球协会技术部部长谭海和战略规划部部长戚军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

据《北京青年报》《北京日报》报道，中国足协全员星期五（7月21日）上午9时半按要求参加一次重要会议，就在会议进行期间，足协战略规划部部长戚军、技术部部长谭海相继被足协纪检部门的干部“请”出会场，随后两人再也没有回来。从当天中午开始，有关两人被有关部门带走的传闻开始在足协内部传开，继而在网络上广泛传播。

从去年11月中国男足前主帅李铁因涉嫌违法被带走以来至今年4月底，已有11名中国足坛重磅人物相继因涉嫌违纪或违法被有关部门带走调查，其中不乏原中国体育总局副局长兼中国足协党委书记杜兆才、足协原主席陈戌源、原秘书长刘奕、原常务副秘书长陈永亮等足协高层主要成员。

此后，在有关部门对上述人员进行调查的同时，中国体育管理部门今年5月下旬在中国足协内部启动了规模较大的行业整顿教育工作，并由中国体育总局副局长李颖川牵头组成六人工作组主持协会日常工作。

据了解，中国足协整个教育整顿工作计划持续到8月底才告一段落。在此期间，通过调查发现了一系列相关问题。近一段时间，也有中国足协内部人员主动坦白交代了自己的问题，甚至按要求在规定时限内退还违规或非法所得。

值得注意的是，谭海作为前中超联赛“金哨”（年度最佳裁判员），在2016赛季挂哨。2018年1月，他受聘担任中国足协裁判部门负责人。2021年，他改任足协技术部负责人至今。

戚军在中国足协的资历更老。2010年，当中国足坛深陷上一轮贪腐丑闻漩涡时，戚军曾作为中国体育总局特派的几名中层干部之一，挂职到中国足协。在2021年8月出任足协战略规划部部长前，他曾长期担任竞赛部部长。在卡塔尔世界杯预赛期间，他还曾担任过中国男足领队。

戚军星期四（20日）晚还曾与同事一起踢球。同天，谭海曾赴天津参加了一项技术培训活动。业内人士普遍猜测，他们被带走大概率与足坛反腐有关。

此前，中国教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰被控贪污受贿逾5000万元人民币（约925万新元）。山东省高级人民法院7月14日通报上述消息。今年58岁的王登峰是中国足坛本轮反腐行动中首个被捕的官员。