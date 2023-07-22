中国国常会要求推进超大特大城市城中村改造

中国总理李强星期五（7月21日）主持召开国务院常务会议，要求推进超大特大城市城中村改造，以改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展。

据央视新闻报道，星期五召开的国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

会议说，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。

会议称，城市政府要负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。

会议还说，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

李强7月14日主持召开国常会时，也要求稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见，加强对未来紧急情况的准备力度，建设平时旅游休闲、“急时”隔离医疗的设施。

在防汛抗旱工作方面，会议强调，当前正值防汛抗旱关键期，各地各有关部门要坚持人民至上、生命至上，以高度的政治责任感抓紧抓实防汛抗旱工作。在已有工作基础上进行再部署、再检查、再落实，并坚持防汛和抗旱“两手抓”，严防旱涝并发、旱涝急转，精准调配抗旱水源，确保城乡供水安全特别是粮食生产用水安全。

会议还审议通过了《社会保险经办条例草案》。会议指出，要加强社会保险基金监管，加强制度机制建设，严格各环节管理，依法严惩侵占挪用、骗保套保等违法违规行为，确保基金运行安全。