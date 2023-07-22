港高球会就粉岭球场环评报告提司法复核申请

香港高尔夫球会星期五（7月21日）就粉岭高球场环境评估报告获批，提出司法复核申请。但香港发展局说，这不会影响香港政府接收32公顷的高球场土地。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，高球会称，司法复核申请主要是针对该环评报告在程序上的错误和不符合规定之处，希望透过司法复核彰显程序公义和公众参与的重要性。

高球会说，知悉港府将在今年9月1日，收回旧球场32公顷土地，将尽力配合政府就该土地所实施的开放使用和保育措施。

对此，香港发展局说，司法复核不会影响港府于今年9月1日当短期租约用地届满后，接收粉岭高尔夫球场粉锦公路以东32公顷土地，也不影响城规会继续推进法定规划程序。

发展局重申，港府接收该用地兴建公营房屋的意向维持不变，其余不会用作建屋的约22公顷用地，将用作保育和静态康乐用途，供市民享用。

发展局也说，如果香港哥尔夫球会未来在举办大型赛事期间，需要临时使用该32公顷内的土地，相关部门乐意按实际情况和需要考虑借出用地。

香港环境保护署则表示，并未接获上述司法复核申请的正式通知，暂时不宜就该申请作出评论。

由于香港土地长期供不应求，以致楼价居高不下，因此香港前特首林郑月娥在2019年同意收回粉岭高尔夫球场的用地以兴建私人住宅，来因应高涨的住房需求。但香港高尔夫球团体强烈反对此计划，并以保护香港国际金融中心的形象和环境为由，要求保留用地。