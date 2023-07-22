柯文哲据报考虑第二次赴美访问

在民进党总统参选人赖清德与国民党总统参选人侯友宜陆续安排访美，民众党总统参选人柯文哲也考虑第二次赴美访问。

据台湾《联合报》星期六（7月22日）报道，早在4月就访美的民众党主席柯文哲，传出正考虑二度访美，跟总统选举竞争对手互别苗头意味浓厚。

据了解，柯文哲起心动念想再次访美，一方面要避免访美行程、层级被拿来跟其他总统参选人比较，另一方面也能展现自己具备跟美国互动的能力。

在6月结束日本访问行程时，柯文哲曾松口说有意出访新加坡、越南、菲律宾等东南亚国家，但传出相关行程安排不顺利，柯文哲出访东南亚计划恐生变。民众党秘书长周台竹予以否认，并说相关行程还在安排中，时间点可能落在9月以后，等待对方回应才会定案。

柯文哲今年4月访美长达21天，走访纽约、波士顿、华盛顿与休士顿四个城市，会晤美方政要，并到校园演讲及跟台湾侨民见面。民众党虽然对外宣称，柯文哲是以总统参选人身份访美，但柯文哲被认为会面层级低，且拜访美方政要多半是由民众党立委陪同，形成台美国会交流的形式，并非总统参选人层级。

柯文哲近来松口收到美国在台协会（AIT）询问，上次是以普通人身份访美，如果现在变成总统候选人是否要再赴美访问，柯文哲仅表示需要考虑。据悉，柯文哲认为，上次访美没去西岸，因此指示党中央、竞选办公室评估是否二度访美。

针对柯文哲是否以总统参选人身份再次访美，民众党立委张其禄说，确实有一些消息，但目前为止没有定案，相关讯息须由柯文哲竞选办公室或党中央统一说明。