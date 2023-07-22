中国拟进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司准入条件

中国国家金融监督管理总局星期五（7月21日）就《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见，这份文件拟进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件。

据中新社报道，中国国家金融监督管理总局有关部门负责人介绍，现行《非银行金融机构行政许可事项实施办法》在部分审批事项和条件设置上，与近年新出台的监管制度、政策导向要求不相适应，需进一步予以完善。本次修订着力于进一步强化监管政策引领，提升准入监管质效，实施简政放权，落实对外开放部署。

本次修订将调整部分事项准入条件，结合近年修订的《企业集团财务公司管理办法》《汽车金融公司管理办法》，同步调整机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。

在落实扩大对外开放部署方面，《征求意见稿》进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。

简政放权工作也得到推进。《征求意见稿》简化债券发行和部分人员任职资格审批程序，取消非银行机构发行非资本类债券审批、金融资产管理公司财务部门和内审部门负责人任职资格核准事项，改为事后报告制，明确资本类债券储架发行机制。

中国国家金融监督管理总局称，根据各界反馈意见，该部门将对《征求意见稿》进一步修改完善，并适时发布。