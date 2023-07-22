台民调：蔡英文陷入第四次执政困境

一份民调显示，近半数台湾民众不赞同总统蔡英文领导和处理台湾事务的方式，显示蔡英文正陷入第四度执政困境。

据台湾风传媒报道，台湾民意基金会针对蔡英文处理台湾事务方式，包括重要人事安排与政策开展民意调查，并于星期六（7月22日）公布结果。

调查显示，有41.7%的台湾民众对蔡英文处理事务方式表示赞同（13.1%非常赞同，28.6%还算赞同），另有48.7%不赞同（23.4%不太赞同， 25.3%一点也不赞同），另有6.7%没意见，2.9%不知道或拒答。不赞同者比赞同者多七个百分点，与上月相比增加一个百分点，这意味蔡英文不但没有迅速脱离执政困境，反而还有些微恶化的迹象。

就长期趋势看，蔡英文首次执政困境始于2016年11月，直至2017年8月林全内阁总辞，并由时任台南市长赖清德接任行政院长，让蔡英文民意支持度狂飙16.6个百分点，一举摆脱执政困境。

第二次困境从2017年11月开始至2019年6月，第三次执政困境开始于2022年12月，而此次困境是从2023年6月开始。民调分析，由于明年1月就会举行台湾总统选举，若执政困境持续，对于想打破八年魔咒的民进党总统参选人赖清德而言，会是不小的障碍。

经交叉分析，从年龄层看，除65岁以上选民外，20-64岁选民都超过一半不赞同蔡英文的领导方式，是近三年罕见的现象。而且，无论是什么族群，不赞同蔡英文领导方式的民众都多于赞同者，其中又以外省人最为鲜明，高达七成一不赞同，只有二成八赞同。

调查也显示，民众的教育程度越高，就越倾向不赞同蔡英文领导方式，反之亦然。从政党支持看，民进党支持者中，八成四赞同，一成三不赞同；国民党支持者中，一成赞同，八成五不赞同；民众党支持者中，二成一赞同，七成六不赞同；中性选民中，二成五赞同，四成六不赞同。

本次调查由台湾民意基金会董事长游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析，访问期间是2023年7月17日至18日两天，以抽样方式对1088人进行电话访问，抽样误差在95%信心水准下约正负2.97个百分点。