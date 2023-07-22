香港儿童粤剧团在特首访问新加坡期间于狮城公演

香港儿童粤剧团将在特首李家超率团访问新加坡期间，于狮城公演。

据《星岛日报》星期六（7月22日）报道，香港李家超将于星期天（23日）率领特区代表团访问三个亚细安成员国新加坡、印度尼西亚和马来西亚，以寻找商贸合作机会。香港驻新加坡经贸办也赞助声辉粤剧推广协会在同个时候到新加坡公演，作为文化艺术交流。

据了解，李家超将于下星期一（24日）出席新加坡商界晚宴，期间声辉粤剧推广协会将安排儿童粤剧表演。协会荣誉顾问、香港前立法会议员刘千石接受《星岛》专访时说，传承粤剧是香港的责任，希望特区政府除了促进经贸，也要多推动文化交流，有助香港打造成中外文化艺术交流中心。

声辉粤剧推广协会是香港的非牟利慈善艺术团体，积极培育粤剧观众及演员的接班人，参与训练班年龄最小三岁。中国国家主席习近平于2017年访港时，曾在视察西九文化区期间，观看协会两名粤剧小演员即席清唱《紫钗记》一段曲目。

据中国媒体当时报道，习近平对小演员喜欢粤剧表示高兴，形容香港粤剧后继有人。当时表演的男角、只有10岁的利文喆，六年后仍然参与粤剧表演。据悉，他下星期一将于新加坡向特区代表团表演，曲目包括《帝女花之香夭》及《凤阁恩仇未了情》等。

刘千石说，协会曾在2019年到新加坡公演，十分受欢迎，当地虽然华人多，但对粤剧认识不多。这是协会在疫情后首次到海外公演，将带不同年纪的演员到当地，还将与当地的中乐手合作交流表演。他透露，已准备了精简版向特区代表团表演，希望让大家更了解粤剧。