中国召集在华外企宣传解读新版《反间谍法》

中国商务部星期五（7月21日）召集美国、日本、韩国等主要贸易伙伴的企业代表，向他们宣传解读中国新版《反间谍法》，以尝试消除外资对《反间谍法》的疑虑。

据中国商务部官网发布的新闻稿，中国商务部星期五召开外资商协会专场政策解读沟通圆桌会，中国中央网信办、商务部等部门及相关领域专家就跨境数据流动、出口管制、《反间谍法》等外资企业热点关注内容进行宣传解读，并开展互动交流。

中国美国商会、中国欧盟商会、中国日本商会、中国韩国商会及30余家会员企业代表参会。

出席会议的中国商务部部长助理陈春江说，中国政府把吸引外商投资放在更加重要的位置，致力于营造公平透明、可预期的营商环境。商务部将进一步发挥外资企业圆桌会议制度作用，与外资企业、商协会开展常态化交流，会同相关部门加强政策宣传解读，“着力提高政策透明度和可预期性，为外资企业在华经营提供更加优质的服务和环境”。

中国新版《反间谍法》于本月1日生效。法令规定“依赖间谍组织和他们的代理人”以及非法获得“与国家安全和利益有关的文件、数据、材料和物品”都构成间谍犯罪。法令也扩充反间谍行政执法职权，授权进行反间谍调查的部门获取数据、电子设备、个人财产信息，并授权他们实施出境禁令的权力。

许多外企担忧，新版《反间谍法》对国家安全机密的定义含糊不清，可能把企业用于日常业务的信息也涵盖在内，引发寒蝉效应。