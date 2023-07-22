访台行程近尾声 大陆学生望台民众到大陆走访

马英九基金会邀请大陆学生赴台交流行程已近尾声。交流团成员、复旦大学计算机学院硕士研究生杨范接受台媒采访时说，这次到台湾感受到台湾民众的欢迎与热情，也期待台湾民众到大陆走走看看。

根据联合报报道，大陆学生交流团星期六（7月22日）上午在台北国泰万怡酒店与大九学堂学生互动。

杨范接受媒体联访时表示，这是他第一次来到宝岛台湾，感觉山美、水美、人更美。他说，昨天到太鲁阁看到很多风光，前几天去故宫博物院看到了“我们中华民族的瑰宝”，“这都体现宝岛台湾的文化之美”。

杨范还说，更令他感动的是台湾民众对他们的欢迎与热情，昨天走在太鲁阁的路上很多人都与他们打招呼，觉得特别感动与开心。他说：“两岸同胞想交流、要交流的心情是浑然天成的，无论经历多少风吹雨打，心始终是在一起的”，他欢迎台湾同胞去大陆走一走看一看。

清华大学学生张渊沫说，她10年前也来过台湾与家人至日月潭、野柳等地旅游，当时即对台湾，尤其是从台湾看到太平洋景色的壮阔感到印象深刻。

台大法律研究所研究生何家霖受访时说，今年3月也与台湾前总统马英九一同到大陆去交流，当时认识的朋友这次也有到访台湾，能够见到大陆的朋友感到很开心，有种老朋友重逢的感觉。

何嘉霖表示，希望两岸能将这样的青年交流常态化。交流希望求同存异，能够互相了解彼此一样的共通话题，与彼此不一样的地方，希望能越来越趋近于一起相容、相处很好的模式。

北京、清华、复旦、武汉和湖南大学五所中国大陆高校37名师生本月15日抵台，在台湾展开了九天八夜之旅，行程包括参访台积电“台积创新馆”，参访政大、台大、故宫博物院等。交流团预计星期天（7月23日）返回中国大陆。