中国海关即日开展严防外来物种入侵三年专项行动

中国海关总署从即日起，在全国范围内部署开展严防外来物种入侵的三年专项行动。

据中国海关总署官方微信公众号“海关发布”星期六（7月22日）发布的公告，中国海关总署从即日起，在全国范围内集中统一开展为期三年的严防外来物种入侵专项行动。

根据公告，近年来，随着国际贸易的快速发展和人员往来的日益频繁，境外物种传入途径不断增多，传入风险持续加大。仅今年上半年，中国海关从进境寄递、携带物品中累计截获禁止进境活体动植物1405种，其中包括巨人蜈蚣、野蛮收获蚁、斑纹蝾螈等中国尚无自然分布的动植物599种，并打掉多个非法引进“异宠”的犯罪团伙。

此次开展专项行动，旨在进一步落实总体国家安全观，强化口岸检疫查验，严厉打击违规违法行为，筑牢口岸检疫防线，严防外来物种跨境入侵，保护中国生态安全和生物多样性。

根据专项行动方案，中国海关将不断健全国门生物安全预警防控体系，加强先进技术和智能化装备应用，加大风险分析研判和检疫查验力度，依法惩治违规引进、携带、寄递、走私外来物种的行为，查办一批涉嫌走私、妨害动植物检疫、非法引进外来入侵物种等违法犯罪行为和典型案件。情节严重的，将依照《刑法》《生物安全法》追究相应法律责任。同时，中国海关总署还将继续加强与相关部门单位协调配合和执法协作，着力提升防控合力和行动成效。

中国海关总署相关负责人表示，中国海关将坚决防范外来物种通过口岸跨境入侵，坚决筑牢国门生物安全屏障，为加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献海关力量。