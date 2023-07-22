王金平缺席全代会 朱立伦：他会祈求神明保佑国民党

台湾在野党国民党星期日（7月23日）将举行全代会，立法院前院长王金平因宗教活动不克出席。国民党主席朱立伦星期六对此表示，王金平最先表态支持国民党总统参选人侯友宜，他相信王金平不论在哪个地方，都是帮忙全力祈福、祈求所有的神明能够保佑国民党。

根据联合报报道，新北市议员叶元之、台北市议员张斯纲星期五参加鸿海创办人郭台铭举办的“董事长开讲”，甚至被招募进入郭阵营，朱立伦对此说，现在大家都是希望团结一致，大家都是当团结的助力，只要在过程当中能够号召更多的人团结支持国民党，团结支持侯友宜，都是欢迎的。

关于是否有与民众党总统参选人柯文哲通过电话，朱立伦说，不用见缝插针，他昨天讲得非常清楚，他们幕僚之间都是老朋友，本来就熟识，所以有保持联系，他跟柯文哲今年只有公开场合的见面，没有其他的。

针对侯友宜、民进党总统参选人赖清德都成立嘉义同乡后援会，被认为是互别苗头，而赖清德也被批吃相难看，朱立伦说，真正吃相难看的是民进党执政这八年，真的是“吃铜吃铁”、特权横行，这是民众最不能接受的。至于其他的部分，就看民进党怎么做，“不要动用太多的国家资源，让民众可以勉强看到还维持一点台湾民主的基础”。

关于鸿海创办人郭台铭称自己是“爹不疼，娘不爱”，去美国不是为了面试“因为没有资格”的言论，朱立伦指出，他相信郭台铭是蓝营重要的资产，也是大家很尊敬的国际企业家，相信大家一定是团结一致，“能够捍卫中华民国，下架贪腐的民进党，这是共同的目标”。

朱立伦相信星期日的全代会一定会顺利举行，之后还会来团结整合所有在野的朋友，最后在明年1月13日政党轮替，真正的翻转台湾。

至于王金平因有宗教活动而不克出席全代会，朱立伦表示，王院长是最先表态全力力挺侯友宜的，也帮侯市长号召了所有的立委同仁，一起组成了后援会，王院长是最大的支持力量之一，王院长也都非常关心，这点他非常感谢王院长。

朱立伦说，王院长说他跟神明有约，他知道明天王院长在北部、南部、花莲，神明都跟他有约。朱说，王院长不论在哪个地方，都是帮忙全力祈福、祈求所有的神明能够保佑国民党。