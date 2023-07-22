长春航空展增设双机模拟空战展示

2023年中国空军航空开放活动·长春航空展计划于7月26日至30日在空军长春机场举行，本次活动增设歼教-9飞机单机性能展示，双机模拟空战展示等。

据中国新闻网报道，中国空军参谋部大校张寿海星期五（7月21日）在北京举行的新闻发布会上，作出上述介绍。

张寿海在发布会上介绍说，本次活动主要包括空中表演、地面静展、主题展馆、配套活动四个板块。

谈及空中表演，张寿海说，此次在组织“八一”“红鹰”“天之翼”飞行表演队，以及“蓝鹰”“八一”跳伞队表演外，增设歼教-9飞机单机性能展示，双机模拟空战展示（教-10同型机，歼-10S、歼-11BS异型机），歼-16双机机动飞行展示，运油-20低空释放干扰弹，运油-20同时与歼-20、歼-16飞机空中加油通场展示，运油-20与歼-20四机护航编队低空通场展示，以及歼-20双机或四机编队机动飞行展示。

至于地面静展，张寿海说主要包括三个展区，即空军现役飞机装备展区，空军现役地面装备展区和空军已退役经典飞机装备展区。

中国空军装备部中校侯建在发布会上具体介绍了参展装备情况。他说，本届航空展将有96型137件地面静态展示装备参展。较上届航空开放活动，现役装备增加了无侦-10、歼-16、直-20KA、空警-500A、RCT195B数据链跟踪干扰站，以及120毫米自行迫榴炮等。

侯建称，此次参展装备，较上届增加了人民空军曾经列装过的部分经典机型，可以系统了解人民空军70多年来，装备建设从引进消化、自主研发到创新发展的艰辛历程。

中国空军新任新闻发言人谢鹏也在上述发布会上亮相，并说这次空军开放活动将展示空军敢战胜战的光荣历程。

他介绍，今年航空开放活动期间，恰逢抗美援朝战争胜利70周年。“我们将邀请空军部分参加过抗美援朝空战的英模部队代表，到现场回顾战斗历史、讲述空战故事，还将以空军特有的方式表达对这一伟大胜利的纪念。”