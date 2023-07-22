阿里巴巴公布2023年财报 蒋凡和万霖成合伙人

阿里巴巴星期五（7月21日）公布2023财政年度报告，披露国际数字商业集团CEO蒋凡、菜鸟集团CEO万霖已成为阿里现任合伙人，其中蒋凡三年前曾因为桃色风波被取消合伙人身份。

综合观察者网、《证券时报》等报道，阿里巴巴星期五晚发布2023财年年报，公布阿里巴巴在2023财年实现营收8686.87亿元（人民币，下同，约1608亿新元），与2022财年的8530.62亿元相比增长2%；净利润为655.73亿元，与2022年财年的470.79亿元相比增长39%。

财报也披露，蒋凡和万霖成为阿里巴巴现任合伙人。有阿里内部员工对此称，两人成为合伙人并不意外，内部一些员工早已知晓。

公开资料显示，上一财年，国际商业（13%）和菜鸟（21%）是阿里六大业务集团中增速最快的两个。在新的组织架构下，蒋凡、万霖两人都已任业务集团CEO，蒋凡身兼其中三家业务集团（国际数字商业、淘宝天猫、菜鸟）的董事。在阿里内部员工看来，两人成为合伙人“水到渠成”。

蒋凡曾在2019年升任为阿里合伙人，不过隔年被爆出与如涵电商市场营销官、网红张大奕出轨，事后已婚的蒋凡在公司发帖致歉，后来被取消阿里合伙人身份。

据知情人士透露，蒋凡最近一次公开露面，是两个月前他以国际数字商业CEO的身份出席阿里财报分析师会议。蒋凡在会议上介绍了业务情况，并九次提到增长。接近阿里海外的人士表示，蒋凡在内部推了很多新做法，成为合伙人也说明其成绩得到了认可。

另一方面，2014年加入阿里的万霖从2017年起先后担任菜鸟总裁、CEO，一路带领菜鸟强劲增长。公开信息显示，2023财年，菜鸟集团的外部收入增长21%，在阿里各大业务集团中增速排名第一。目前，菜鸟正在筹备IPO。

一位与菜鸟有紧密业务往来的行业人士说，“万霖成为合伙人，既是对万霖本人的肯定，也是对他带领的菜鸟这几年扎实做物流能力建设，在全球化、数智化和物流运营方面大幅提升给出的肯定。”

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在年报致股东信中表示：“2023年注定是阿里巴巴发展历程中充满标志性意义的一年。这一次的组织变革，某种程度上在中国商业史上是一次并无前例的探索，一次超大规模组织敢为人先的实验。我们相信，市场是最好的试金石，时间自会证明它的价值。”