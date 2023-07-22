民众党就三立新闻蓝白合报道提告

台湾民众党就两党谈论蓝白合有关报道对亲绿的三立新闻进行提告，并宣布从即日起拒绝参加三立的政论节目。

三立新闻星期四（7月20日）晚在独家报道中引述变声人士的说法，指民众党主席柯文哲曾与国民党主席朱立伦通过话，还与国民党秘书长黄健庭会面谈论“蓝白合”议题，并影射两党黑箱、政治分赃。

据台湾风传媒报道，柯文哲竞选总部总干事黄珊珊星期五（21日）和民众党副秘书长许甫、柯文哲竞选总部副总干事暨发言人陈智菡到台北地检署按铃提告，控告三立新闻妨害名誉、捏造不实事项；民事部分，则要求对涉及的公司和采访记者进行连带赔偿，总计100万元（新台币，约4万2000新元），未来民众党也将拒绝参加三立电视台所有的政论节目。

黄珊珊批评，柯文哲和朱立伦从未在这段时间内通话，然而三立新闻未对相关人员查证，引述不明身份的人士，制造不实报道，甚至捏造民众党参与宫廷政治和分赃，令选民产生错误印象，意图影响选举结果。她透露，在要求三立新闻下架报道并澄清事实后，三立新闻仍坚持继续播放涉事报道。

对于民众党的指控，三立新闻回应称，相关新闻经过专业求证并平衡报道，且有两人以上的消息来源，可受各界公评。三立更表示，总统大选期间，蓝白合相关议题见诸不同媒体，呼吁民众党提告的同时，应尊重媒体专业与报道评论，不应双重标准，针对特定媒体。