西安警方查处两家涉为回流生造假培训机构 已控制23人

西安市公安局接连查处两家涉嫌为“回流生”造假的培训机构，控制了23名涉案人员。

据西安市公安局官方微信公众号“西安公安”星期五（7月21日）发布警情通报，西安市公安局星期五在工作中发现，西安市某培训机构涉嫌违法，以造假方式为“回流生”提供服务。公安局目前已控制13名涉案人员，案件正在进一步办理中。

“西安公安”星期六（22日）再发布警情通报，指西安市公安局星期五依法对串通外地某教育中介机构，以造假方式为“回流生”在西安参加中考提供服务的另一培训机构进行查处。公安局目前抓获10名嫌犯，已刑事拘留六人，案件正在进一步侦办中。

西安中考回流生，指的是户籍在西安但学籍在外地的考生，他们选择回到西安参加中考。

对于有部分家长质疑，西安市今年10万名中考生中，有四万名“回流生”，西安市教育局微信公众号星期二（18日）发布消息，对有关情况进行说明。

西安市教育局说，今年西安市参加中考的九年级考生为具有西安市学籍或西安市户籍的学生，符合教育部和省市对义务教育的有关规定。10万3031人通过了西安市中考报名资格审查，其中户籍在西安市、学籍不在西安市就读（即网传“回流生”）3608人，占全市报名人数的3.5%，网传“回流生四万人”信息严重不实。

在西安市公安局首次通报查处涉嫌为“回流生”造假的培训机构之际，西安市委、市政府成立由多部门组成的联合核查组，对3608名“回流生”的户籍、学籍、学校证明、学业水平考试成绩逐一甄别，对查实以户籍、学籍、学业水平考试成绩造假手段获取报名和考试资格的考生，取消录取资格；同时也严肃查处、依法打击组织参与为考生骗取报名和考试资格服务的培训机构及相关人员。