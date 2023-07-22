李家超鼓励赴大陆考察学生追梦 日后为国家航天事业贡献绵力

香港特首李家超鼓励将赴中国大陆考察航天科技的香港学生追梦，日后可为国家航天事业贡献绵力。

香港善德基金会星期六（7月22日）举行2023年第六届善德关爱科研青年发展计划——北京、南京航天科技考察团启动礼，李家超在发表视频致辞时，作出以上表述。

根据香港政府新闻网发布的新闻稿，李家超说，香港善德基金会举办的航天科技考察团已踏入第六届，团员除了可以亲身参观国家级的航天科研机构和先进创科企业，也会参观国家重要的历史和文化设施。

他说，这个活动不但可拓阔学生的视野，加深认识国家在航天及创科领域的最新发展，更可让香港青年更好融入国家历史文化氛围，对培育香港青年的爱国情怀有积极意义。

李家超表示，这次考察行程对学生来说，是一次难得的机会。他们可以亲身体会国家载人航天工程30年的杰出成就。

李家超指出，中国大陆去年首次在香港特区选拔载荷专家，让香港科研专才有机会参与国家载人航天工程，所以他鼓励到大陆考察的学生若有志在航天科技范畴发展要勇于追梦，好好装备自己，日后为国家的航天工程事业出一分力，实现航天梦。

根据香港善德基金会官网，香港善德基金会在2015至2019年连续五年举办善德关爱科研青年发展计划——北京、西安航天科技考察团。过去三年，考察团受冠病疫情影响停办，今年疫情结束社会恢复正常运作，考察团定于7月30日至8月6日复办，将有约120名中学生参与。