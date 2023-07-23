国民党全代会今登场 聚焦侯友宜韩国瑜互动

台湾在野的国民党星期天（7月23日）将举办全台党代表大会（全代会），其中该党总统参选人、新北市长侯友宜和前高雄市长韩国瑜的互动，将成为外界关注的焦点。

综合中央社、三立新闻网报道，国民党星期天上午将在新北市召开全代会，为总统、立委选战造势，包括台湾前总统马英九、国民党前主席洪秀柱、吴伯雄、台中市长卢秀燕、台北市长蒋万安、桃园市长张善政、以及韩国瑜都将出席。

报道称，值得关注的是，侯友宜近来多次对2020年总统大选帮忙不够表达深自检讨，韩国瑜星期四（7月20日）宣布将出席全代会，这也是侯友宜与韩国瑜继7月1日的黄复兴会庆活动与韩国瑜同台后，两人将再次同台。韩国瑜届时是否直接表态力挺侯友宜，备受关注。

《联合报》早前报道，在2020年总统大选期间，侯友宜的选举声势正旺，却未积极帮党籍参选人站台，拒绝出任韩国瑜在新北市的竞选主委，引发基层不满，尤其是韩国瑜的支持者大反弹。

另一方面，国民党在全代会前，部分中常委发出“换侯”的声音，甚至有意在中常会上提案，要求党中央落实三阶段整合，找出最强总统参选人。虽然最后在党中央的沟通下终止，但部分力挺鸿海创办人郭台铭的中常委，是否会在全代会上发动攻势，同样令人关注。

国民党文传会主委林宽裕早前受访时说，党中央收到六个一般性的党务改革提案，若全代会当天有临时提案，只要超过100名出席党代表连署，并于当天上午10时送达议事单位，就可以成为临时提案，提案本来就是党代表职权，党中央无法事前知道会提出什么案。

报道引述党内人士说，如果当天是透过临时提案，无法事前得知状况，但党中央仍可事先沟通协调，避免状况发生；此次全代会只开到中午，其中安排35分钟处理一般提案及临时动议，若想提出换侯的相关提案，也只有这个时间有机会，就算党中央在事前沟通无效，仍提出提案，大会主席仍可裁示交由相关单位研议，便可结束。

国民党立委参选人徐巧芯说，除非有人提议表决，否则提案都是送到党中央研议。依她过去的经验，真的有表决的次数非常少，而且党中央也会掌握情势，知道哪些案子有人要表决，会互相做动员。她强调，通常在表决的立场上，党中央一方的赢面比较大。