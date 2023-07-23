台积电因人力短缺推迟一座美国工厂投产时间

世界顶级芯片代工商台积电称，今年营收可能下降10%，其美国亚利桑那州计划中的一座工厂将无法实现明年开始量产的目标。

据《华尔街日报》报道，台积电星期四（7月20日）披露的营收和利润问题反映了行业面临的诸多挑战，包括消费需求疲软、成本上升和各类技术人才短缺。该公司说，目前美国当地缺乏具备半导体设施建设相关专业知识的人才。

但该公司的中期预测更为乐观，称其预计蓬勃发展的人工智能业务将带来巨大收益。该业务所依赖的先进制程芯片通常由台积电生产。

台积电说，预计2023年的营收将下降10%，降幅大于三个月前其预测的中低个位数百分比。2022年的收入约为760亿美元（下同，约1011亿新元）。该公司还公布，4至6月季度利润与上年同期相比下降23%，仅略低于59亿美元，这是四年来首次出现这样的季度利润同比下滑。

台积电正在推动在亚利桑那州建成其在美国的第一家工厂，该项目得到了美国政府的支持。

台积电董事长刘德音称，亚利桑那州的建设因熟练工人短缺而受阻，公司可能不得不从台湾临时调入有经验的技术人员。他说，这将使第一家工厂开始量产四纳米芯片的时间推迟到2025年。

此前，台积电说，四纳米芯片是亚利桑那州首家工厂的主导产品，并称将于2024年开始生产。总体而言，台积电预计将在亚利桑那州投资400亿美元。

刘德音说，现在正进入处理和安装最先进的专用设备的关键阶段，但也遇到一些挑战。

美国白宫星期四仍对台积电在亚利桑那州的工厂计划充满信心。白宫发言人道尔顿说：“《芯片与科学法案》中的劳动力条款将使我们能够确保拥有所需的工人。”

刘德音说，台积电正寻求最大限度地获取补贴和税收抵免。该公司管理人士此前曾警告称，在向华盛顿方面寻求资金的过程中，该项目会遇阻，他们还说，台积电在美国的高成本和在台湾相比存在很大的差异。

刘德音说，台积电需依靠美国方面的补助以覆盖大约五年的此类成本差异。