蒋凡重任阿里合伙人 曾在2020年被除名

中国电商巨头阿里巴巴合伙人及委员会成员再调整。其中，2020年卷入出轨丑闻中的阿里国际数字商业集团首席执行官（CEO）蒋凡重任合伙人。

财新网报道，根据阿里巴巴星期五（7月21日）发布的2023财年年度报告，集团资深副总裁邵晓锋、新任集团CEO吴泳铭加入合伙人委员会，蒋凡重任合伙人，菜鸟CEO万霖首次成为合伙人；阿里云创始人王坚退出合伙人委员会且不再任合伙人，阿里云智能事业群高级研究员蔡景现、阿里巴巴原首席技术官程立从合伙人名单中撤出。

根据阿里2023财年报告，目前合伙人委员会成员包括马云、蔡崇信、张勇、彭蕾、邵晓锋以及吴泳铭，王坚退出；伴随着王坚、蔡景现、程立的退出，蒋凡、万霖的加入，阿里现任合伙人共28位。

2023年3月28日起，阿里巴巴宣布拆分成“1+6+N”的数个独立公司，开启了成立24年来最大规模的一场组织变革，伴随而来的是最新一轮的人事调整：六大业务集团的董事会成员确定，多名离职或退休的合伙人重回董事会担任要职；张勇将于9月10日卸任集团董事会主席兼CEO职务，集团执行副主席蔡崇信将出任集团董事会主席；吴泳铭出任集团CEO。

吴泳铭现年48岁，2015年离职阿里巴巴成立元璟资本，在六大业务集团董事会中，进入淘宝天猫集团担任董事长，且在本地生活和阿里国际数字集团中均担任董事。

邵晓锋现年57岁，目前是阿里巴巴控股集团资深副总裁，2005年加入阿里，曾任淘宝网副总裁、支付宝总裁、阿里巴巴集团秘书长、阿里巴巴集团首席风险官等职务。

现年37岁的蒋凡是合伙人中最年轻的一位，蒋凡2013年加入阿里，在内部迅速升迁，在2019年成为阿里合伙人。2020年时任淘宝和天猫总裁的蒋凡，被爆疑似出轨丑闻引发市场对阿里向相关公司利益输送的担忧，集团调查后宣布无利益输送，但将蒋凡从合伙人中除名。

当时，一位阿里巴巴内部人士向财新分析称：“从合伙人中除名已经是非常严重的处理，但这个除名并非永久除名，一切都要看未来的业绩。”

马云曾表示，阿里巴巴合伙人的产生必须基于这一点：在阿里巴巴工作五年以上，具备优秀的领导能力，高度认同公司文化，并且对公司发展有积极性贡献，愿意为公司文化和使命传承竭尽全力。

2022年1月，蒋凡被正式调任阿里海外数字商业板块，对比中国国内电商业务滞涨，阿里海外业务2023财年收入增速为13%，在阿里巴巴集团内仅次于菜鸟。而在六大业务集团30个董事会席位中，蒋凡一人占三席，除担任国际数字商业集团的CEO之外，还担任淘宝天猫集团和菜鸟的董事。

菜鸟集团董事兼CEO万霖首次成为阿里合伙人，阿里在财报中称“2014年加入菜鸟以来，万霖带领菜鸟核心物流能力建设，在全球物流、智慧供应链及配送等各大板块形成了服务优势”。2023年财年，菜鸟实现营收21%的增速，增速在集团内排名第一。