侯友宜拥抱韩国瑜 再次向韩表示“歹势”

国民党星期天（7月23日）举办全台党代表大会（全代会），该党总统参选人侯友宜除了拥抱前高雄市长韩国瑜，也再次向韩国瑜表示“歹势”（不好意思）。

综合中时新闻网和《自由时报》报道，国民党星期天举办全代会，主轴定调为“政党轮替，台湾更好”，包括党主席朱立伦、前台湾总统马英九、韩国瑜及蓝营13位县市长共同上台，为侯友宜与所有蓝营立委提名人加油打气。

报道称，侯友宜星期天上午一抵达全代会现场，就在活动门口等候韩国瑜，并在韩国瑜抵达后，上前拥抱他。

侯友宜接受媒体访问时说，在韩国瑜四年前参选总统时，自己做得不够，因此对韩国瑜感到“歹势”。

不过，侯友宜强调，面对接下来的总统大选，他和韩国瑜有相同的信念，都是要为守护“中华民国”并肩作战，“我们会一起走、一起拼，顾中华民国、顾台湾这块土地，很感谢国瑜兄弟，我们再度携手合作，谢谢”。

此前，侯友宜在7月9日一场活动上曾说，在韩国瑜参选总统，以及同党的新北市议员林金结参选立委时，自己帮忙得不够，因此对两人感到抱歉，“歹势让他们两人落选”。

侯友宜与韩国瑜的互动近来受到关注，两人7月1日曾一起出席黄复兴党部67周年活动，韩国瑜晚了10多分钟到场。侯友宜当时致词时说，自己“在每一场战役，都有思考有没有做好，做得不够多、不够好的都会不断省思，才不会让韩国瑜像上次那样身心俱疲”，被解读是向韩国瑜致歉，但也被质疑诚意不足。

韩国瑜随后在讲话时呼吁黄复兴党部必须团结，集中选票。不过，韩国瑜全程只字未提侯友宜。