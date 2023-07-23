中国密码学界泰斗裴定一逝世

被誉为中国密码学界泰斗的裴定一，星期四（7月20日）在广州逝世，享年83岁。

据澎湃新闻报道，广州大学数学与信息科学学院星期五（7月21日）发布讣告称，中国共产党的优秀党员，信息安全国家重点实验室学术委员会原主任，中国密码学会第一届、第二届理事长，三次国家自然科学奖和国家科技进步奖获得者、“国家级有突出贡献中青年专家”称号获得者，广州大学数学与信息科学学院裴定一，因病医治无效，于2023年7月20日上午6时45分在广州逝世，享年83岁。

公开资料显示，裴定一籍贯江苏省常州市，出生于山东省淄博市张店区，中共党员，教授，博士生导师，长期从事代数、数论和密码学研究与教学。

裴定一于1959年考入中国科学技术大学应用数学系，1964年大学毕业后考取本系研究生，师从华罗庚研习代数与数论，在矩阵几何和分圆域的研究中取得成果。

1978年12月，作为中国改革开放后由中国教育部派出的第一批赴美访问学者52人中的一员，他进入美国普林斯顿大学数学系进修，随数论大师志村五郎（G.Shimura）研究模形式，在3/2权模形式基本定理的研究中取得成就，构造出任意水平的3/2权Eisenstein空间的基底，该成果被国际数论学界评价为当时在模形式领域最重要的成果之一。

1981年从普林斯顿大学返回中国后，裴定一从数论领域逐步转向密码学研究，其密码方面的研究成果先后获得中国国家科技进步一等奖和二等奖（集体奖），尤其是在认证码的研究中，取得了国际一流的结果。

1990年，裴定一开始参与筹建中国密码学会，2007年3月中国密码学会成立，他担任第一届和第二届理事长，推动中国密码学的国际国内学术交流活动。他于2015年荣获中国密码学会杰出贡献奖，后担任中国密码学会荣誉理事长，2019年被授予中华人民共和国成立七十周年纪念章。

广州大学数学与信息科学学院称，裴定一是中国密码学界的泰斗，培养了中国密码学领域一大批杰出人才与学者，其中有的已入选中国科学院院士，有的在国防建设中取得杰出成就，还有很多成为中国国内外科研院校的著名学者与教授。