郭台铭：台湾人民需要改变 我不会让大家失望

鸿海创办人郭台铭在社交媒体发文说，台湾人民需要改变，改变带给人民希望，他要扮演带来希望也带来改变的角色，“我一定不会让大家失望，我会给大选与政治带来新的风格”。

台湾在野的国民党星期天（7月23日）召开全台党代表大会（全代会），为2024年总统、立委选战造势，而郭台铭是否参选总统，动向备受外界关注。

郭台铭星期天上午在脸书发文说，知道大家都很关心他接下来的动向。为此，他要先跟大家报告，此次的总统大选对台湾未来发展至关重要，面对当前的发展危机，以及人民生活困境，执政的民进党却束手无策，所以一定要再次政党轮替，下架腐败无能的民进党政府。

郭台铭表示，他深切体会到的是极大多数善良的台湾人民都厌恶政治，因为在政治上看到的总是政党恶斗，重要发展政策被摆在一边没有想法没有进度，庞大预算黑箱作业，口头上说“民主”，但真正重要的权力却都在充满算计、狡诈的黑箱中交换，旧式的宫廷协商无时不止。

郭台铭说，大家看不到哪个政治人物真正抱持理想，他们的心思都放在如何制造声量、如何操控网络民意、如何运作媒体上，他们口中所说的“民意”，根本和一般人民脱节。

他写道：“但真实的人民是存在的，真实的民意永远大于党意！我看得愈多，心念愈是坚定，台湾人民需要改变，改变带给人民希望，我就是要扮演带来希望也带来改变的角色。台铭生在台湾、长在台湾，将来也只会死在台湾、葬在台湾，而且我必定只会为了台湾人民的福祉一直付出到生命终结的那一刻。我不懂得什么是安享天年，在我的人生辞典中只有‘奋斗’与‘战斗’，为我心目中的‘和平、繁荣、清廉’的台湾，奋斗、战斗到最后！”

郭台铭指出，最重要的是，他要将“中华民国”从战争的边缘上，拉回和平的道路上。“我们要和平，不要战争”。

郭台铭也说，在眼前是一场和平与战争的选择，更是经济、科技变革时代的决定性路口。台湾能得到和平、繁荣，还是被既有的政治情势拉向战争、破败。他看得清清楚楚，这中间的关键就在于必须发动一场“还政于民”的根本改革，将被政党长期把持、长期扭曲的民主，还给人民，让人民拥有真正思考与选择的机会。

郭台铭最后在贴文中写道，孟子说“虽千万人吾往矣”，因为信念与原则是正确的，更何况现在就已经有千万人和他同样希望改变，他一定不会让大家失望，会给大选与政治带来新的风格，以具体的改变让大家心中重新燃起熊熊的希望之火。