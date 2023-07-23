朱立伦提出建立执政大联盟

台湾在野的国民党星期天（7月23日）举行全代会，除了正式提名新北市长侯友宜为总统参选人以外，党主席朱立伦也提出，未来执政后要建立执政大联盟。

综合中央社和中天新闻网报道，国民党星期天召开全代会，会中以全体起立、鼓掌方式，通过提名侯友宜代表国民党参选2024年总统。

朱立伦在致词时说，此次提名侯友宜是经过公平民调、全体立委及县市长共同意见调查，并批评执政的民进党让台湾兵凶战危，包括提名“台独金孙”赖清德参选总统，进一步让台湾成为全世界最危险的地方。

朱立伦表示，要拼2024、政党轮替、翻转台湾，必须要结合每一份力量，必须团结所有可以团结力量，结合所有人，在过程中不但国民党要团结，蓝营要支持，也要非绿以及希望台湾更好的民众，大家团结在一起。

朱立伦说，过程中要努力、全力让非绿大同盟、大联盟，未来执政之后，还要大家共同建立一个和平、安定、公平、正义的执政大联盟，共同翻转台湾，让台湾变得更好。

朱立伦也说，他很清楚只要团结，什么都可能；不团结，什么都不可能。大家也知道要放下自我，遇到困难的时候，小我小一点、大我大一点，大家要秉持一个心，就是成功不必在我，成功一定有我。

朱立伦强调，民主真谛就是“做坏要换人”，做不好就下台，民主绝对不是民进党做主，民主是人民作主。