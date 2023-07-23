台国史馆长：李登辉推动的民主化过程是台独基础工程

台湾国史馆馆长陈仪深称，前总统李登辉推动民主化过程，事后来看，很多都是台独的基础工程。

据台湾中央社报道，国史馆将举办李登辉百年诞辰纪念新书发表暨学术讨论会，全美台湾人权协会星期天（7月23日）邀请陈仪深，以视讯方式演讲“台美人与台湾民主化：兼论台湾民主化过程中的美国因素”。

陈仪深称，李登辉推动民主化的过程，事后来看，所做的很多事都是台独基础工程，但李登辉当时是国民党主席和台湾总统，很多事情其实不愿意讲白。

1995年李登辉曾以私人名义访问美国康奈尔大学，对于这段历史，陈仪深称，美国参众两院当年决议要邀请李登辉访美，以康乃尔大学校友身份回母校演讲，克林顿政府当时是不得已才同意，不然一个现任总统要去，以“台湾关系法”来讲，是不可能的事情。

他说，一个现任台湾总统能到美国，是非常特殊的，而且美国对台湾的关系也一直在转变的过程，至于美国是否支持台独，这要分阶段及不同角度来讲。

陈仪深说，台湾曾被日本统治半个世纪，二战后因朝鲜战争爆发使台湾被编入美日对抗共产阵营的冷战前沿，美国第七舰队借着“台湾地位未定论”进出台湾海峡。

他说，1950年代、1960年代，美国在乎台湾的反共承诺，甚于在乎台湾人的自由人权。后来又因越战、中苏关系改变，中美关系正常化，上海公报、建交公报、八一七公报莫不对台湾造成巨大冲击，不过，美国国会1979年通过“台湾关系法”作为台美关系的基石，直到今日。