王健林转让北京万达投资49%股权 偿还到期美元债

中国前首富、万达创始人王健林转让了北京万达投资有限公司49%的股权。据知情人士透露，这笔资金将用于偿还星期天（7月23日）到期的一笔美元债本金。

据澎湃新闻报道，天眼查股权资料显示，北京万达投资星期四（7月20日）完成投资人变更。交易完成前，北京万达投资的全部股权由王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有；交易完成以后，北京万达文化产业集团有限公司持股49.8%，上海儒意影视持股49%。

目前，双方还未披露此次转让股权的价格。报道引述匿名知情人士称，此次出售的资金用于偿还万达集团7月23日到期的4亿美元债（约5.3亿新元）本金。

资料显示，上海儒意是一家独立的全产业链制片公司，拥有自己的研发、制作及发行体系，曾投资过《琅琊榜》《芈月传》等中国热门电视剧。有分析人士认为，此次儒意影视入股万达投资，是看中其持有的万达电影的股权。

据报道，万达投资本月也曾连续两次转让万达电影的股权。其中，7月11日公告称，将通过协议转让方式向陆丽丽转让其持有的万达电影公司股份1.8亿股，占总股本的8.26%；7月17日，又向莘县融智转让万达电影流通股1.77亿股，占总股本的8.14%。这两次转让完成过户登记后，万达投资持有的万达电影股权将降至20%。