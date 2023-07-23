西安警方针对回流生事件再逮捕六人

中国西安警方针对回流生事件再逮捕六人。

西安市公安局星期天（7月23日）在微博上通报，他们发现西安市某补习学校通过伪造国家机关印章，为外省回流生在西安参加中考提供虚假资格审查材料，涉嫌犯罪。

公安局公布，他们已抓获犯罪嫌疑人六名，刑事拘留五人，案件仍在进一步侦办中。

《中国新闻周刊》星期六（22日）发文称，这起事件的起因是有传言称，2023年10万西安中考生中，有多达4万的回流生，这些考生多来自河南。这一传言让不少西安家长愤怒。

西安市教育局后来澄清，今年中考的回流生人数为3608个，但这并没有让事情平息，家长们关于回流生的质疑还在继续。

西安中考回流生指是指户籍在西安，学籍在外地，但又在西安参加考试的考生。

文章称，回流生之所以引发广泛争议的原因在于，不少西安家长质疑有中介机构介入了回流生的产业链。

有自媒体引述他们看到的视频称，很多家长冒着40度的高温去教育局集合讨说法。

《中国新闻周刊》的文章称，最近几年，中国部分地区出现了专职的升学规划机构，服务范围除了传统意义上的帮助学生规划高考志愿填报，还有部分“规划师”入局规划异地升学，而异地升学的目的地，远远不局限于西安。

西安官方公布，市长叶牛平星期六下午代表中共西安市委、市政府与信访代表见面，认真听取意见建议，并说市委、市政府将以坚定的态度，采取坚决的措施，严肃中考政策环境。

西安官方也说，市委、市政府成立由多部门组成的联合核查组，对3608名回流生的户籍、学籍、学校证明、学业水平考试成绩逐一甄别，对查实以户籍、学籍、学业水平考试成绩造假手段获取报名和考试资格的考生，取消录取资格。

西安市公安局也通报，他们在21日发现两家培训机构以造假方式，为回流生在西安参加中考提供服务，并拘捕20多人。

西安莲湖公安星期天也公布，一名35岁施姓男子编造中考回流生相关不实内容，并在社交平台上发布，被公安刑事拘留，案件正在进一步侦办中。