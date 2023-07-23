美法院裁定“华人神探”李昌钰伪造证据 或须赔偿数千万美元

有“华人神探”之称的美籍华裔刑侦法证专家李昌钰，被美国法院裁定须为1980年代一桩谋杀案伪造证据负责。据美国媒体报道，该案造成两名当时未满20岁的年轻人含冤入狱超30年，李昌钰可能要为此付出数千万美元（1美元约等于1.3新元）的赔偿金。

综合《哈福特日报》（Hartford Courant）、纽约《每日新闻》（New York Daily News）等美国媒体报道，康涅狄格州联邦法官星期五（7月21日）裁定，李昌钰须为该州一桩1985年凶杀案审理过程中伪造证据负责。

据媒体报道，涉及的刑事案件发生在1985年12月1日，康州新密尔福（New Milford）65岁居民卡尔（Everett Carr）被发现陈尸住所，身中27刀，喉咙割断，头部有七处殴打伤痕。两名嗑药少年伯奇（Ralph Birch）、亨宁（Shawn Henning）被警方列为嫌犯，但两人衣物、汽车均未发现血迹，现场发现的毛发与40枚指纹与两人比对之后均不符合。

当时定罪的重要依据，是检方拿出的李昌钰所提供的鉴识证据，即卡尔家中一条有血迹反应的白毛巾。李昌钰作证时说，毛巾在浴室发现，距离凶案现场不远，凶手可能在作案后清理现场时触摸到这条毛巾，毛巾上发现的污渍与血迹相符。

1989年，陪审团判定案发时17岁的亨宁和18岁的伯奇分别服刑50年和55年。两人服刑约30年后，亨宁于2018年获得缓刑，伯奇则因一名法官下令重新审判此案而在2019年获释。两人随后提告新密尔福镇方、康涅狄格州警方、新密尔福警察局、李昌钰等，指控上述单位与人士伪造证据、恶意起诉、压下可供两人脱罪的物证。

康州桥港（Bridgeport）联邦法官波登（Victor A. Bolden）星期五说，没有任何书面记录能证明，李昌钰是否对那条被视为关键性证据的毛巾在实验室进行了测试或分析。亨宁和伯奇上诉时，毛巾上的污渍再经检测，也显示并非血迹；而除此之外，康州当局未提出任何显示亨宁和伯奇与命案有关的鉴识证据。因此康州最高法院2019年裁定，两人有权重新受审，伯奇也因“州方未能向当初审理此案的法庭示警，李昌钰的证词不正确”而获释。

波登在长达84页的裁定书中，准许针对李昌钰提出简易判决的动议，即届时陪审团要决定的唯一事项，就是损害赔偿金额。法官也裁定，由于为李昌钰与州警辩护的康州检察总长办公室并未替他们行使可自保免受损害的豁免权，在往后的审理过程中，李昌钰将不再符合行使条件、无法主张免责。

伯奇、亨宁两人的罪名于2020年撤销后，李昌钰曾为自己辩解称，在57年从业生涯调查的逾8000起案件，从来无人指控他有任何不当行为或故意作伪证，“这是我必须为自己辩护第一桩案件。”

李昌钰暂未回应美国媒体的置评请求。

今年84岁的李昌钰在康州纽黑文大学（University of New Haven）担任名誉教授。这起命案发生时，李昌钰尚未闯出名号；他因在1995年辛普森（O.J. Simpson）杀妻案担任辩方专家证人而声名大噪。