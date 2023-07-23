杭州富阳区突降暴雨致五死两失联

中国杭州部分地区星期六（7月22日）下午突降暴雨引发洪水，已造成五人死亡，两人失联。

据中国极目新闻星期天（23日）报道，杭州富阳区大源镇骆村突发洪水，多户村民家房子被淹。当地多个部门正展开群众转移和搜救工作。

骆村村委会工作人员公布，有七名村民被冲走，其中有五人后来被找到，还有两人失踪。在被找到的五人中，一人送医后不治身亡，其他四人被找到时已没有生命体征。

报道引述网络视频称，在一条不宽的河道中，急流从上游倾泻而下，漫过河岸冲入河道两边的居民家中，几辆私家车被急流卷入河中。消防救援人员在夜色中展开救援工作，大水退去后，几辆私家车堵塞在河道中间，有救援车辆开展清理工作。

一位骆村村民告诉极目新闻，当地下起大暴雨约一小时后，当地一条河的水位暴涨，水流漫过河岸，村里多户村民家的房子进水，有车子被冲走，还有村民的房子被冲垮，并听说有村民被洪水冲走。

另一名村民李先生（化姓）称，当地最近一次发洪水大约在五年前，而且以前发洪水没有今年这么严重。

中国通常在7月下旬出现大雨天气，但近年来雨势变得更强烈且难以预测。

东北部辽宁省也遭遇特大暴雨天气。央视新闻报道，辽宁省从7月21日晚上8时至22日下午2时的平均降雨量为31.9毫米，在大连长兴岛区交流岛街道的小时降雨量最大，达到93.1毫米，全省共计转移2403人。