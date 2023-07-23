程峰被查后 丁波接任澎湃新闻董事长

在上海报业集团副总经理程峰被查一个多星期后，澎湃新闻董事长新人选亮相。

据澎湃新闻报道，2023外滩新媒体年会于星期六（7月22日）在浙江宁波拉开帷幕，上海报业集团副社长、澎湃新闻党委书记、董事长丁波在开幕仪式上致辞。

此前的澎湃新闻董事长由程峰担任。上海市政府新闻办微信号“上海发布”上星期四（7月13日）通报，程峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

据财新网报道，丁波现年45岁，湖南长沙人，其本科就读于武汉大学新闻学院，2002年7月在复旦大学新闻学院硕士研究生毕业后进入《解放日报》工作，此后曾任《解放日报》经济部主编、主题活动部主任。

2013年5月，丁波当选为第十六届上海市十大杰出青年。同年10月，按照上海市政府的决策和部署，上海当地的文汇新民联合报业集团和解放日报报业集团合并成立了上海报业集团，丁波继续在《解放日报》任职。期间的2016年，丁波曾任共青团上海市委挂职副书记，此后还曾在2022年当选上海市青联主席。2023年4月左右，丁波升任上海报业集团副社长。

此前被查的程峰是上海本地人，他长期在上海工作，曾任上海市对外经济贸易委员会团委书记、上海机械进出口集团副总裁、上海国际集团办公室主任、上海国资经营有限公司董事长等。

程峰自2013年10月起出任上海报业集团副总经理，并在2018年接任澎湃新闻董事长。他和上星期三（7月12日）被通报落马的上海市人大常委会主任董云虎，都在上海宣传系统工作多年。董云虎在2015年至2018年任上海宣传部长期间，和程峰是上下级关系。