中国发改委：选择市场空间大潜力强行业鼓励民间资本参与

中国官方再次出台有关促进民营经济发展的文件，其中强调明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业等。

中国国家发改委星期一（7月24日）通过官网发布《国家发展改革委关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》，对持续增强民间投资意愿和能力，努力调动民间投资积极性，推动民间投资高质量发展提出17条建议。

《通知》指出，要明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业。对于这一点，中国国家发改委将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与。

《通知》也称要全面梳理吸引民间资本项目清单。各省级发展改革委要从国家重大工程和补短板项目中，认真选取投资回报机制明确、投资收益水平较好、适合向民间资本推介的项目，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。要积极组织本地区有关方面，因地制宜选择适合民间资本参与的重点产业链供应链等项目，形成拟向民间资本推介的产业项目清单。

此外，《通知》要求切实做好民间投资服务对接工作、搭建统一的向民间资本推介项目平台、建立重点民间投资项目库、优化民间投资项目的融资支持、强化重点民间投资项目的要素保障，以及鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等等。

此前，中共中央、中国国务院上星期三（7月19日）晚间共同发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，对促进民营经济发展提出31条建议。

互联网巨头腾讯创办人马化腾当晚就在央视网微信公众号发表长文，指《意见》对于民企坚定信心、轻装上阵、大胆发展，“具有重要的激励和指导作用”。

