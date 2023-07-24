台湾国泰世华银行将业务从中国大陆转向东南亚

地缘政治风险抬升之际，在全球供应链中占据重要位置的台湾企业，将眼光从中国大陆转向东南亚，这也使台湾资产规模第二大的民营银行国泰世华跟随其供应商客户，将布局重心转向这一区域。

据彭博社星期一（7月24日）报道，主要企业客户为科技制造与纺织等台商的国泰世华银行，正投入更多资源到东南亚。

“从我们布局海外的策略看，中国大陆和东南亚的地位可以说是互换了”，国泰世华银行副总经理苗华本受访时说。

苗华本说，从2020年到2022年，该行在越南的员工人数增加了75%；在新加坡的招聘人数也增加了三分之一以上。

过去在全球化的时代，台湾接单、海外生产的台企多将厂区集中设立在中国大陆，但随着2018年美中贸易战以来，国际政经局势急转跌宕，如今台商积极在东南亚开展运营，该银行的业务拓展也自然随着客户转移。

苗华本说，自去年以来，国泰世华的客户开始收到美国与欧洲买家的指示，要求必须分散供应链风险，要厂商在中国大陆以外还需寻找其他选项以开展营运。

“从经济层面上看，中国仍是个不可舍弃的市场，但现在越来越多的注意力集中在其他地区。”他指出，越南、印度尼西亚和柬埔寨都是客户关注的国家。

国泰世华的布局调整并非孤例。台湾金管会银行局副局长童政彰5月时曾说，台湾银行业“西进”中国大陆计划暂缓，在2018年以后台湾没有一家银行在中国大陆开业。此外，台湾银行业也正大幅降低对大陆曝险，金管会截至今年第一季数据显示，银行业整体对大陆的曝险金额降至近10年有统计以来最低水准。

台湾银行在中国大陆的贷款、投资和银行间交易总额在2023年第一季度下降了18%。台湾企业2022年在中国大陆的新投资较上年减少了14%。

根据台湾经济部的一份报告，台企对东南亚的投资已增长到台湾对外投资总额的近一半。