中国公办高校学费再迎涨价潮

中国多地的高校学费在2023年秋季将迎来涨价潮。

据财新网报道，四川、吉林、上海、山东今年陆续宣布调整公办高校本专科学费标准，2023年秋季学期开始实施。上涨幅度多在20%至40%之间，大多超过5000元（人民币，下同，约926新元），上涨至5000元至7000元，个别理工科专业涨幅高达54%。调价标准均实行“老生老办法，新生新办法”，在标准调整前入学的老生不受影响。

报道称，中国高校近年规模最大的一次学费涨价潮在2014年前后出现。近两年，新一轮学费涨价潮再次出现，自2020年起，河南、辽宁、安徽、山东、陕西等多地宣布上调高校本专科学费价格。2013年至2022年，已先后有21个省市调整了高校学费标准，包括天津、江苏、福建、山东、湖北、湖南等。

今年1月，四川省发改委打响了2023年高校学费调整第一枪，拟从今年秋季学年起，将公办高校本专科的文科类和理工类学费同步上调1100元，分别达到每年4800元和5200元；医学类专业则上调800至1700元，至每年5800元。此外，吉林、上海、山东等多地也宣布展开了新一轮的学费调整。

上海市高校的基准学费标准整体偏高。4月底，上海市发改委发布《关于优化本市公办高校本专科学费形成机制的通知》，从2023年秋季学年起，取消原一般专业、热门专业分类收费政策，就基准学费标准而言，文科类最高不超过6500元，理工体类最高不超过7000元，医学类最高不超过7400元，艺术类最高不超过13000元。

整体显示，公办高校本专科平均学费标准由5420元调整至7215元，调涨达33%。调整后，新生每学年学费平均多支出约1795元。

包括复旦大学、华东理工大学、上海电机学院、上海师范大学等在内多所高校已宣布2023年秋季起学费上涨，普遍从每学年5000元涨至6500元及以上，部分专业涨幅高达54%。

目前在公办高校本专科教育学费上，仅有北京、黑龙江、云南、西藏、海南、新疆等地仍然坚持2000年前后的学费标准。

公办高校属非义务教育，实行以政府投入为主、受教育者合理分担、多种渠道筹措经费的机制。

财新网报道指出，财政拨款和学费收入构成了最主要的办学经费来源。不少高校的现行学费标准已经执行了近20年。以今年确定学费调整的四川省为例，之前执行的学费标准制定于2004年。学费标准水平低、高等教育成本分担压力大是多地学费涨价的重要原因。

公办高校之外，据财新网不完全统计，包括南京传媒学院、无锡太湖学院、南通理工学院在内，今年多所民办高校也迎来学费涨价潮。

民办大学为自筹资金办学，一般相对公办高校学费更贵，按办学层次分为独立设置的民办本科高校、独立学院、民办专科高校。