齐齐哈尔体育馆楼顶坍塌事故失联人员全部找到

中国救援人员已经找到黑龙江齐齐哈尔体育馆楼顶坍塌事故最后一名失联人员，这名被困学生已无生命体征。

中国央视新闻报道，最后一名失联人员在星期一（7月24日）上午被找到，现场搜救工作结束，相关责任人已被控制。

这起坍塌事故发生在星期天（23日）下午，造成11人死亡。

初步调查显示，与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中，施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水增重，导致屋顶荷载增大引发坍塌。深入调查仍在进行中。

中共黑龙江省委常委、常务副省长王一新23日晚间主持召开全省安全生产工作视频会议，通报齐齐哈尔坍塌事故等近期几起安全事故情况，就黑龙江省近期连续发生的事故进行深刻反思，并就如何采取切实有效措施，坚决遏制事故多发势头，确保当前和今后一个时期黑龙江省安全生产形势稳定进行安排部署。

王一新说，两天时间，黑龙江省连续发生多起安全事故，社会影响恶劣，暴露问题严重。各地各部门要清醒认识当前安全生产形势的极端严峻性，坚持人民至上、生命至上，以高度的政治责任感和更加有力的措施，切实保障人民群众生命财产安全。

他强调，要清醒认识做好隐患排查的极端重要性，深入开展安全风险专项整治。要对前期全省已排查清理的危楼，按照预案加强管理，并迅速组织排查各类学校、公益体育场馆建筑安全；要加强民航安全监管，强化净空管理责任，健全无线电干扰排查协调机制，特别是加强对机场净空区的无人机管理。

王一新也强调，要聚焦溺水、交通事故、食品安全等暑期易发多发安全事件，采取有效措施，加大安全专项教育和警示活动，确保广大中小学生安全健康；要坚持问题导向，针对燃气全链条查找出的薄弱环节，明确整改方向，研究整改措施，并进一步提高城镇管道燃气化率，逐步降低气罐的使用量。

会议也着重对房屋建筑施工、道路运输、矿山、消防、危化品、防汛等重点行业安全防控作了重点部署。王一新要求，各地各部门要切实从事故教训中警醒起来，举一反三，标本兼治，以更严的标准、更高的质量、更实的措施，努力营造更加安全稳定的社会环境。