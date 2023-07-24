广州拟在七区放宽落户政策

中国广东省省会广州市拟再度放宽落户政策，部分年轻人或将因此获得在广州购房的资格。

据财新网报道，广州市人力资源和社会保障局上星期五（7月21日）发布《广州市差别化入户市外迁入管理办法（征求意见稿）》，提出拟在广州的七个区实施差别化入户政策。这七个区分别为白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区。

《征求意见稿》提出，年龄在28周岁以下，拥有全日制本科学历（无学士学位），或全日制大专学历，或技师学院全日制预备技师班、全日制高级工班毕业人员，且在上述七个区内连续缴纳社保满一年，均可在这七个区内落户，配偶、未成年子女也可随迁入户。

这意味着，待《征求意见稿》正式实施后，年轻人在广州上述七个区内落户，几乎不再面临学历门槛。报道称，如此宽松的条件，在中国一线城市中极为罕见。

最近几年，广州市落户门槛一降再降。2019年4月，广州放宽对全日制本科学历、研究生学历人才以及专业技术资格人才入户的年龄限制，同时取消硕士研究生、博士研究生学历、高级职称人员以及择业期内的留学人员入户的社保参保年限限制。2022年8月，广州进一步放宽对全日制本科学历人才的入户社保限制。

广州是住房限购城市，非户籍家庭购房需要提供连续五年的个税或社保证明，才允许购买一套房。若《征求意见稿》实施，诸多在广州常住的外地户籍年轻人可以通过落户方式提前获得购房资格。