中国军事相关院校学生被美国拒之门外 但受到日本欢迎

美国已将来自中国军事相关院校的学生拒之门外，但美国的盟友日本却在给这些学生开绿灯。

《华尔街日报》星期一（7月24日）报道，日本并不避讳其欢迎中国学生的意愿。日本一些政府官员和学术界管理人士表示，很高兴有学生在华盛顿方面收紧限制之后，把目光投向美国之外的一个选项，他们指出了知识交流和科学交流自由的重要性。

“从中国学生的角度来看，美国已不予考虑他们，拒绝了他们”，东京大学的执行副校长相原博昭（Hiroaki Aihara）说。“相比之下，他们在日本颇受欢迎。”

时任美国总统特朗普在2020年曾发布行政命令，禁止向与中国军民融合战略相关实体有关联的中国公民发放美国研究生签证。这项行政令在现任总统拜登执政期间仍然有效，尤其影响到中国七所从事军事研究大学（俗称“国防七校”）就读和毕业的学生。

官员们说，日本政府对这些中国大学的学生没有实施限制，尽管根据日本的一些商贸规定，其中多所大学都被视为对日本构成国家安全风险。

日本经济产业省的一位官员说，中国“国防七校”的毕业生可以来日本学习应用于导弹设计的工程专业。这些学生在日本居住满六个月之前，需要获得许可才能实际接触与导弹相关的技术，之后他们一般就有权接触这些技术了。

日本政府6月份称，截至2021年3月的一年，来自“国防七校”中六所的39名学生在日本学习；这是有数据可查的最近一年。日本政府称不知道他们在学习什么。

另据《华尔街日报》报道，美国和日本都将向外国公民转移具有军事用途的敏感技术归类为“视同出口”，甚至在物品尚未离开该国之前。这意味着，出口管制法往往是限制留学生获取此类技术的主要工具。

日本方面称，从2022年5月起，如果留学生通过合同或奖学金资助受到外国政府的影响，或者接受指示从事间谍活动，日本将开始对他们实施无限期的出口管制。日本经济产业省官员承认，很难辨别后者的情况。

这位官员说，经过政府努力提高人们的风险意识后，多数设有理工科的大学都建立了合规的制度。

不过，这些规定主要适用于某些具有潜在军事用途的技术的实际转移。日本呼吁大学对潜在的学生或研究人员进行安全风险审查，但没有提供具体的指引，也没有检查大学是否遵守了建议。

日本官员表示，他们欢迎留学生，并希望避免一刀切的限制。

东京大学国际关系学教授佐桥亮（Ryo Sahashi）在最近的一次研讨会上说：“与中国的科技交流，无论是在学术界还是在商界，都将继续发挥至关重要的作用。”