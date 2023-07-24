中国发改委：民间投资增长承受压力 但结构持续优化

中国国家发展改革委固定资产投资司副司长韩志峰称，要辩证看待民间投资形势。当前民间投资结构持续优化，一些领域民间投资显现了不少亮点。

据新华财经报道，韩志峰星期一（7月24日）在新闻发布会上介绍促进民间投资有关情况时说，今年以来，民间投资增长确实承受较大压力。国家发展改革委对这一情况高度重视、密切关注、广泛调研、深入分析。

韩志峰称，今年上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，增速比全部投资高5.6个百分点；制造业民间投资增长8.4%，比制造业整体投资高出2.4个百分点，特别是清洁能源、电动汽车等领域民间投资比较活跃；基础设施民间投资增长15.6%，比基础设施整体投资高出8.4个百分点，呈现出较强的投资信心和投资动力。

他说，当前民间投资面临多方面问题，包括投资信心受需求不足等问题影响、投资方向不明、准入门槛限制、要素获取受到制约、投资环境影响了一些企业和地方的积极性、工作方法缺乏创新性思路等问题。

中国国家发改委星期一早上通过官网发布《国家发展改革委关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》，对持续增强民间投资意愿和能力，努力调动民间投资积极性，推动民间投资高质量发展提出17条建议。

针对民间投资面临的不敢投、不会投、不能投等问题，韩志峰举例说明《通知》提出了相应的政策措施。例如，针对投资方向不明问题，发改委将明确一批鼓励民间投资参与的重点细分行业，全面梳理吸引民间资本参与的项目清单，加大项目推介力度，鼓励民间投资积极参与。

在要素获取困难问题上，他称，政策将建立中国重点民间投资项目库，引导有关方面加大融资支持和要素保障。

为解决存在准入门槛问题，政策将搭建民间投资问题反映和解决渠道，努力从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。