柯文哲称组建执政大联盟需符合三条件

针对国民党主席朱立伦星期天（7月23日）在全代会上致辞时提出，未来国民党重返执政后，要组建执政大联盟，民众党总统参选人柯文哲说，要先在价值、政策和理念上相符才能谈合作。

据台湾《中国时报》星期一（24日）报道，国民党主席朱立伦说，希望这次总统选举要团结所有非绿朋友组成大同盟、在野大联盟，未来国民党重返执政之后，还要与大家共同建立一个和平、安定、公平、正义的执政大联盟，让台湾变得更好。

对于朱立伦抛出执政大联盟说法，也是民众党主席的柯文哲坦言，应先从价值去讨论，而不是权力分配。到现在为止，从来没有人跟他谈过政策、价值、理念是否相符。他认为这个比较重要，若无法达成共识，还是很难得到台湾人民的支持。

蓝营人士则直言，国民党要在总统选举与民众党谈合作，只能先想办法拉高国民党总统参选人侯友宜的民调和声势，才能有筹码和民众党、柯文哲谈合作，否则不管是总统或立委选举，选前彼此合作空间不大。

另一方面，民进党认为，蓝营的真正整合估计要等到9月之后。

国民党全代会星期天正式提名侯友宜代表蓝营参选台湾总统，前高雄市长韩国瑜、台中市长卢秀燕还与侯友宜合体，展现凝聚蓝营士气氛围。

民进党人士分析，党内沙盘推演国民党全代会的剧本时，“不换侯”、“塑造正蓝军集结态势”都在预期之中，因为国民党中央挺侯态度清楚，虽成功找来韩国瑜助拳，但能否从上而下带动团结气势，还有待观察，接下来“换侯”声音会暂时消失，但只要民调未起色，“换侯”动作就不会停止。

上述人士提到，侯友宜被征召参选至今三个月，内部整合未明朗，鸿海集团创办人郭台铭不仅连日打游击战，还选在国民党办喜事这天发文暗示“虽千万人吾往矣”，无疑泼国民党冷水，显示全代会后进入整合深水区。

不少绿营人士认为，9月是蓝军整合的重要观察点，关乎郭台铭是否投入总统连署、连署状况如何，最晚到11月总统候选人登记，“侯柯郭”的整合情况才会明确，此前民进党须加倍团结，而非靠蓝军分裂得利。